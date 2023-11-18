"لن نصمت ولن نعتاد المذابح".. محمد عساف يعلق على أوضاع فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر نجوم الفن في دعم القضية الفلسطينية، بعد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل مستمر ووقوع آلاف الشهداء يوميًا، جراء الأحداث التي يتعرض لها أهالي غزة من انتهاكات وظلم، والفنان الفلسطيني محمد عساف في التعبير عن استيائها ومساندة الشعب الفلسطيني.

فقد وجه محمد عساف رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهيوني، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات “أكس”قائلًا:"لا تعتادوا فلن نصمت ولن نعتاد المذابح ولن نسكت ونسمح لهذا القاتل أن يقتلنا بصمت".

وكتب عساف عبر حسابه بموقع “أكس” قائلًا: “‏هم يجهزون الآن كذبتهم القادمة، ‏القتلة هاجموا المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، هؤلاء المجرمون خاصوا بدماء أهل غزة، رجالًا ونساءً وأطفالا، ‏لا تعتادوا منظر الدم، ‏لا تصدقوا كلام الكاذبين”. ⁦‪

محمد عساف يوجه رسالة شكر لأبطال الطواقم الطبية في غزة



فقد نشر محمد عساف صورة لعدد من أبطال هذه الطواقم الطبية عبر حسابه على موقع التغريدات “أكس” وعلق قائلًا: “يعطيكم الف عافية. ربنا يبارك فيكم ويحميكم”.

محمد عساف يعلق على أوضاع غزة: "يريدون صمتنا ليكملوا جرائمهم"



وكان قد كشف الفنان محمد عساف عن غضبه الشديد بسبب الجرائم الوحشية التى تحدث لأهالى قطاع غزة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات “أكس” معلقًا": "هذا ما يحدث كل ساعة لن نوقف النشر.. لن نصمت أبدًا.. يريدون صمتنا ليكملوا جرائمهم".

وفي وقت سابق، عبر محمد عساف عن استيائه على حسابه الشخصي على موقع التغيريدات “أكس” قائلًا: "في ثلاثين يومًا ذبحت إسرائيل أكثر من 10 آلاف إنسان في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4 آلاف طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولا يزال العالم المنافق واقفًا يتفرج على المذبحة".