برسالة مؤثرة.. عمرو سلامة يهدي "شماريخ" لروح الفنان الراحل مصطفى درويش

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المخرج عمرو سلامة لفيلمه الجديد “شماريخ” بطولة الفنان آسر ياسين، وأمينة خليل، وأهدى العمل للفنان الراحل مصطفى درويش، والمقرر طرحه خلال موسم رأس السنة المقبل وتحديدًا يوم 13 ديسبمر الشهر المقبل بجميع دور العرض السينمائية.

ونشر عمرو سلامة البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه على موقع التغريدات “أكس”، وعلق قائلًا: “قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروج له في ظروف زي دي، كما حددت هذه المواعيد سلفًا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من ١٤ ديسمبر، وعرضه العالمي الأول ١ ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”.

وتابع عمرو سلامة: "أول معالجة للفيلم كانت سنة 2005، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة 2008، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرًا هيخرج للنور. ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم".

وكانت قد أُعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن عرض فيلم “شماريخ” في المهرجان ضمن برنامج "روائع عربية"، وذلك يوم 1 ديسمبر بحضور أبطال العمل وشركة الإنتاج، ومن المرجح أن يبدأ عرض الفيلم في سينمات الدول العربية بدءً من 7 ديسمبر، مع عرض خاص آخر للفيلم في دبي يوم 5 ديسمبر، قبل الاستعداد لعرضه في السينمات المصرية يوم 14 ديسمبر.

تفاصيل فيلم “شماريخ”



فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.



ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.