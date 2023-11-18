حلقة أحمد العوضي مع أسما إبراهيم في حبر سري تتصدر تريند اليوتيوب

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حلقة الفنان أحمد العوضي في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما اسما إبراهيم بجزئيها الأول والثاني تريند اليوتيوب بالمركز الرابع والخامس.

أحمد العوضي يتصدر تريند السوشيال ميديا

كما تصدرت أحمد العوضي تريند الفيس بوك وتويتر تزامنًا مع عرض الحلقة الخميس والجمعة على شاشة القاهرة والناس.

وأطلق أحمد العوضي خلال الحلقة العديد من التصريحات التي اثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحمد العوضي، أن ياسمين عبدالعزيز تتفوق عليه حال منافستهما في السينما، قائلًا: "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر ايرادات وأنا ابقى عايزها تعمل الايرادات أعلى مني وأعلى من أي حد وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

وتابع: "شخصية الخديوي هي الأقرب لقلبي وأنا مش بقلق من المنافسة مع حد وأنا بعمل شغلي واجتهد ويا رب كلنا ننجح، واتمنى كل النجوم تعمل افلام ومسلسلات والمهم اطلع من الموسم ناجح وعملت الدور بشكل جيد".

برنامج حبر سري

برنامج حبر سري هو برنامج حواري يذاع علي قناة القاهرة والناس تقدمه المذيعة المصرية أسما ابراهيم. تم في البرنامج استضافت عدد من النجوم المشاهير في مصر والوطن العربي ومنهم: هالة سرحان ودينا الشربيني وائل جسار وعمرو يوسف وأمير كرارة كهرباء وحنان مطاوع وشيرين رضا وغيرهم. وحقق البرنامج نجاحًا كبيرا وعدد كبير من المشاهدات منذ طرحة على الشاشة.

مواعيد عرض برنامج حبر سري



برنامج حبر سري تقوم بتقديمه الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا منذ عرضه والذي تستضيف فيه أسما ابراهيم العديد من نجوم الفن والرياضة.