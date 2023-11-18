نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى إمبراطور السينما.. كواليس هجوم المرض على أحمد زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكي والذي ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1946 ورحل عن عالمنا 27 مارس 2005.



نبذة عن أحمد زكي

اسمه أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي، وهو ممثل ومنتج مصري، ولد في مدينة الزقازيق في 18 نوفمبر 1946 وتوفي في عام 27 مارس 2005 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.



نشأته وحياته الشخصية

ولد في مدينة الزقازيق، وكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفي بعد ولادته، تزوجت أمه بعد وفاة زوجها، فقام جده بتربيته، وحصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، حيث شجعه ناظر المدرسة الذي كان يحب المسرح، وفي حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة، وقابلوه، ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وأثناء دراسته بالمعهد، عمل في مسرحية هالوا شلبي.

تخرج من المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته، عمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيريًا مثل مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن والعيال كبرت، وفي التلفاز لمع في مسلسل الأيام ومسلسل هو وهي، وفيلم أنا لا أكذب ولكني أتجمل عام 1981 أمام الفنان صلاح ذو الفقار، وغيرها العديد من الأفلام التي حصل منها على جوائز عديدة.

هجوم مرض السرطان على أحمد زكي

تحدث الماكيير محمد عشوب الذي كان صديقًا لأحمد زكي وكشف أنه أثناء تصوير فيلم "معالي الوزير" كان أحمد زكي يضع أمامه أربع علب سجائر من أنواع مختلفة، وهو أمر شديد الخطورة.

وحينما سأله عشوب عن السبب أجابه زكي قائلا "عشان السرطان يخش بسرعة"، وبالفعل مع نهاية تصوير الفيلم هاجم المرض أحمد زكي.

وأثناء تصوير فيلم "حليم" كان أحمد زكي يعاني من صعوبات بالغة، وهو ما دفع الطبيب لإخبار عشوب أن أحمد زكي لن يكمل الفيلم بسبب المرض، وهو الأمر الذي علم به عماد أديب، ولكنه قرر استكمال الفيلم حتى يحقق حلم أحمد زكي في تجسيد شخصية عبد الحليم حافظ.



وفاة أحمد زكي

توفي في القاهرة يوم 27 مارس 2005 إثر صراع طويل للغاية مع مرض سرطان الرئة نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها، وعولج على نفقة الحكومة المصرية في الخارج، وتردد أنه أصيب بالعمى في أواخر أيامه إلا أنه طلب من المحيطين به التكتم على الخبر.