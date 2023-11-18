في ذكرى إمبراطور السينما أحمد زكي.. تعرف على آخر كلماته قبل وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكي والذي ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1946 ورحل عن عالمنا 27 مارس 2005.



نبذة عن أحمد زكي

إسمه أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي، وهو ممثل ومنتج مصري، ولد في مدينة الزقازيق في 18 نوفمبر 1946 وتوفي في عام 27 مارس 2005 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.



نشأته وحياته الشخصية

ولد في مدينة الزقازيق، وكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفي بعد ولادته، تزوجت أمه بعد وفاة زوجها، فقام جده بتربيته، وحصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، حيث شجعه ناظر المدرسة الذي كان يحب المسرح، وفي حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة، وقابلوه، ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وأثناء دراسته بالمعهد، عمل في مسرحية هالوا شلبي.

تخرج من المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته، عمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيريًا مثل مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن والعيال كبرت، وفي التلفاز لمع في مسلسل الأيام ومسلسل هو وهي، وفيلم أنا لا أكذب ولكني أتجمل عام 1981 أمام الفنان صلاح ذو الفقار، وغيرها العديد من الأفلام التي حصل منها على جوائز عديدة.



آخر كلمات أحمد زكي قبل وفاته

كشف الفنان الراحل هيثم أحمد، في تصريحات صحفية سابقة عن آخر كلمات والده أحمد زكي، وقال: "والدي كان دائما يقول لي جملة (انتوا هتعرفوا قيمتى لما أموت)، كنا نقول له ليه؟ إحنا عارفين قيمتك، يقولك لأ، لما تحطوا البرىء، جنب البيه البواب والسادات والهروب والإمبراطور وزوجة راجل مهم، هتعرفوا مين هو أحمد زكى، طول ما أنا بينزلى فيلم كل سنة، وانتوا شايفين الفيلم ده بس مش هتفهموا التاريخ أو المكتبة الكبيرة اللى أنا عاملها".

وتابع: "أحمد زكي كل يوم الجميع يعرفون قيمته يومًا بعد يوم، وأصبح المدرسة والمرجع في التقمص".

وفاة أحمد زكي

توفي في القاهرة يوم 27 مارس 2005 إثر صراع طويل للغاية مع مرض سرطان الرئة نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها، وعولج على نفقة الحكومة المصرية في الخارج، وتردد أنه أصيب بالعمى في أواخر أيامه إلا أنه طلب من المحيطين به التكتم على الخبر.