انت الان تتابع خبر حبسته وخربت بيته.. ما فعلته بوسي بـ هشام ربيع قبل طلاقهما يفجر ضجة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت شقيقة المنتج الراحل وليد فطين، طليق بوسي، الجدل بتصريحها الصادم على طلاقها من هشام ربيع.

حيث قالت في تصريحات صحفية ”هشام ربيع ربنا نجاه من بوسي لأنها شر على نفسها وعلى أي حد يكون معاها، بوسي حبسته وخربت بيته وكانت سبب في طلاقه من زوجته الأول هي بتعمل أي حاجة عشان خاطر نفسها.”

وتابعت “هشام ربيع طلع براءة لأن اللي اتمسك في البداية واحد تاني وذكر اسم هشام، ومجليش من الموضوع ده غير تشويه السمعة والبهدلة وحسبي الله ونعم الوكيل.”

وبعد إعلان الطلاق رسميًا، خرج هشام ربيع بتصريحات مدوية قلبت الموازين، وصدمت الجمهور لجرأتها.

وقال هشام ربيع، في تصريحات صحفية: “حصل بالفعل الانفصال بيني وبين بوسي، وده بعد ما خلصتلها الموضوع بتاعها زي أي راجل مصري، وأي راجل مراته هتتعرض لابتزاز أكيد مش هيسكت، وأنا جبتلها حقها تالت ومتلت، وأي راجل مصري وحر مش هيسمح إن حد يبتز مراته.”

وتابع “إحنا من ساعة ما اتجوزنا والدنيا مش لطيفة ومش حلوة، والمشكلة اللي حصلتلي كانت بسببها واللي اتأذوا فيها كانوا ولادي ووالدتهم، ومحدش وقف جنبي غير أم ولادي وده اللي زعلني من بوسي، هي موقفتش جنبي خالص.”

وختم “ملقتش اللي كنت منتظره من بوسي، أنا اتسجنت بسببها أربع شهور وطبعا كانت قضية ملفقة، كانوا بيبتزوها وعايزين فلوس وأنا طبعا لن أسمح بده، فملاقوش قدامهم غير إنهم يعملولي مشكلة،