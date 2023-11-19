 فعل غير متوقع قام به نور الشريف مع ميرفت أمين فأقسمت أن لا تمثل معه مدى الحياة!!

الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لما تناقلته العديد من وسائل الاخبار العربية نقلا عن المؤرخ محمد شوقي فقد كشف في مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، المُذاع على فضائية “dmc”، أسرارًا عن فيلم سواق الأتوبيس بطولة نور الشريف وميرفت أمين.

وقال “شوقي” في المعلومات التي سردها ولم تكن معروفة من قبل إن فيلم سواق الأتوبيس تم عرضه في البداية على الفنان عادل إمام إلا أنه اعتذر عنه، لانه رأى أن بطل الفيلم الأحداث وليس الشخص.

ايضـــــــاً :

2024 عاما المفاجأت .. ليلى عبداللطيف تكشف عن دولة عربية تعوم فوق بحر من الثروات وستصبح أغنى دولة في العالم؟

الكشف عن هوية الفنان الخليجي الذي عرض الزواج على هنا الزاهد بعد إعلان طلاقها رسمياً من أحمد فهمي

أتذكرون الفنان الكبير أيمن زيدان .. صدمه للجمهور بعد ظهوره الجديد لدرجة يصعب التعرف عليه ( اتفرج الصور )

ليلة نارية اشتعلت فيها الحرب بين أم كلثوم وحليم.. تعرف على سر الـ«قُبلة» التي أنهت الخلاف؟!

وأوضح المؤرخ شوقي أنه بعد اعتذار عادل إمام تم إسناد العمل إلى الفنان نور الشريف، الذي فرح كثيرًا بعدما قرأ السيناريو وكتب إهداء إلى كاتب الفيلم بشير الديك والمخرج عاطف الطيب.

وأشار إلى أن نور الشريف قال إن هذا الفيلم من أهم الأفلام في تاريخه، ونال نور الشريف أول جائزة دولية وهي “جائزة التمثيل الذهبية” عن فيلم “سواق الأتوبيس”، وكانت سبق كبير في تاريخ الفنانين العرب وتاريخ مصر وهي الاضافة التي لم يكن يتوقعها عادل الإمام نفسه.

وذكر أن الفنانة ميرفت أمين أقسمت في هذا الفيلم أنها لن تعمل مرة أخرى مع نور الشريف وعاطف الطيب سويًا بعد هذا الفيلم، وذلك لان عاطف الطيب كان يريد اختصار تصوير الفيلم في خمسة أسابيع بدلًا من عشرة أسابيع، بسبب ظروف الإنتاج حينها، فأصبحت ساعات التصوير 16 ساعة يوميًا بدلًا من 8 ساعات، مما أدى إلى إجهاد ميرفت أمين.

وتابع: “ميرفت أمين أقسمت وقالت مش هشتغل معاهم تاني سوا، ياما تشتغل مع نور الشريف لوحده أو مع عاطف الطيب لوحده، لكن هما الاتنين في فيلم واحد لا”.

اقرا أيضا :