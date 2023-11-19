تعرف على توقعات برج القوس الأحد 19 نوفمبر 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - عالم الأبراج واحد من أكثر العلوم التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، ولكل برج الخصائص والسمات الخاصة به التي تميزه عن غيره، وهذه السمات تحدد شخصية كل شخص ينتمي لهذا البرج.

ويستطيع علماء الفلك توقعات ماسيحدث لأصحاب كل برج في يومهم في كلًا من الجوانب الصحية، العاطفية، المهنية وغيرها، وبعض الأشخاص يحرصون على معرفة هذه التوقعات لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

توقعات برج القوس اليوم الاحد 19 نوفمبر 2023

على الصعيد المهني

احرص على خوض التجارب الجديدة في العمل حتى تجد شغفك الذى تبحث عنه دائمًا ولا تفكر في الماضى مرة أخرى حتى لا تتعثر وتمضى قدمًا.

على الصعيد العاطفي

تعاون مع شريك حياتك طوال الوقت حتى يشعر باهتمامك ووقوفك بجواره، وإياك وتعانده أو تثير المشاكل معه حتى تصبح حياتكما مستقرة وهادئة

على الصعيد الصحي

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحصل على جسم رشيق كما كنت تحلم طوال الوقت، وإياك وأن تستسلم للكسل والخمول مرة أخرى.