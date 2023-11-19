نيكول سابا توجه رسالة مؤثرة لعمتها بعد وفاتها

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة نيكول سابا رسالة مؤثرة لعمتها بعد وفاتها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت نيكول سابا: "الله يرحمك يا عمتى وتكون روحك بالسماء، كنتي انسانه قوية وروحك مرحة وبسمتك ما بتفارق وجهك الجميل المنور".

وأضافت:' ما رح بعمري انسي ذكريات طفولتي لما ربتيني ولما الدني كانت بألف خير

نيكول سابا

أكدت الفنانة نيكول سابا، إنه ملتزمة بلون غنائي محدد وتحافظ عليه طوال الوقت.

تحدثت في تصريحات صحفية: "أنا من زمان محافظة على لون غنائي محدد خاص بي وفي فنانات كتير متلزمات باللون اللي بيقدموه، مثل نانسي عجرم من أكتر الفنانات اللي ملتزمة بلون أغانيها الموحد، وإليسا، ونجوى كرم، لازم يكون في هوية محافظين عليها بالغناء.

أغنية فيلنج كول

طرحت نيكول سابًا مؤخرًا أغنية "فيلينج كول" بطريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو، واحتفل فريق عمل الأغنية بعد طرحها بعيد ميلاد نيكول وحرصوا على إحضار تورتة والاحتفال بهذه المناسبة، كما طرحت أغنية بعنوان "سمك القرش" على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

ومن ناحية اخري، كشفت نيكول سابا خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، إن كليب سمك قرش الذي تولى إخراجه جاد شويري، توجد به الكثير من المشكلات التي تسببت في عدم انتشار الكليب بالشكل المطلوب، ووجهت نيكول للمخرج جاد شويري تهمة التقصير في إخراج كليب أغنية سمك قرش، قائلة: مندمتش عليها لأنها أغنية حلوة والموسيقى حلوة وكان ممكن يطلع شغل كتير حلو من الأغنية، وتصوير الكليب كمان حلو