نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منه فضالي توجه رسالة لـ منتج "صوابع زينب" هاني محروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة منه فضالي رسالة لهاني محروس منتج مسرحية “صوابع زينب” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

منشور منه فضالي

وكتبت منه فضالي: "بطل الروايا باشا مصر مبروك يا أخويا نجاح (صوابع زينب)

بحبك يا هانوش".

روجت الفنانة منة فضالى للمسرحية في وقت سابق بنشر البوستر الخاص بها، والتي يبدأ عرضها من يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر وحتى يوم 20 من نفس الشهر في النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وعلقت قائلة: مسرحية صوابع زينب على مسرح جلوبل، ابتداء من يوم 16 إلى 20 نوفمبر، صوابع زينب، الرياض بوليفارد، إنتاج الاستاذ هاني محروس، وإخراج الإستاذ إسلام إمام.

قصة العمل

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية زينب التي تجسدها هالة صدقي، وهي أم لثلاث فتيات، يعيشن في حي شعبي، وهدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة، والتي من الصعب السيطرة عليهن، فتقوم بوضع خطة للسيطرة عليهن وتحقيق هدفها.

الأبطال

مسرحية "صوابع زينب" بطولة عدد من النجوم أبرزهم هالة صدقي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، منة فضالي، جيهان الشماشرجي، مصطفى حجاج، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج إسلام إمام.

وتنوعت أسعار تذاكر مسرحية صوابع زينب بين 18 فئة، الأعلى سعرا بلغت تكلفتها 950 ريال سعودي أي ما يوازي 7800 جنيهًا مصريًا، أما الفئة الأخيرة فهي 650 ريال سعودي أي 5300 جنيهًا مصريًا.

حققت منة فضالي نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل جعفر العمدة والذي يعد آخر أعمالها الدرامية وشاركها بطولته محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، سلوى عثمان، لبنى ونس، طارق النهري، محمد غنيم، جوري بكر، وعصام السقا، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.