نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام سعيد تعلق على أحد فيديوهات باسم يوسف: "العالم عرف الحقيقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية ريهام سعيد، على مقطع فيديو للاعلامي باسم يوسف وهو يرقص على أغنية فلسطيني أمام الغرب عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت ريهام سعيد:' “اي اللي حصل في فلسطين مصيبة لكن كفايا أن العالم كله فهم الحقيقة وعرف مين المجرم الحقيقي”

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انسحاب ريهام سعيد من "الشمس"

انسحبت الإعلامية ريهام سعيد من تقديم برنامجها الشهير صبايا الشمس، والتي كانت تقدمها عبر قناة «الشمس»، وذلك بعد أن حققت مليار مشاهدة خلال عام، وأوضحت أن سبب هذا القرار هو ظروفها الصحية، وحرصت ريهام سعيد على توجيه رسالة شكر إلى المسؤولين وإلى الإعلاميين العاملين بالقناة

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"«للأسف الشديد لظروفي الصحيه انسحبت وفسخت عقدي مع قناه الشمس بعد تحقيق نجاح غير مسبوق مليار مشاهدة في سنة و٢ ونص مليون متابع على صفحه القناه بتمني لهم التوفيق والنجاح باذن الله».

وتابعت ريهام سعيد حديثها بتوجيه الشكر إلى العاملينزفي قناة الشمس:« ورسالة لكل العاملين بالقناة بشكركم علي أن أنا اتعرفت علي ناس جميلة من أول الكير سرفس لغاية الاستاذة سميرة الدغيدي النجاح ده مكنش ينفع يتحقق من غير الاستاذ احمد الدغيدي، الاستاذ ياسر شكر، الاستاذ مدني، الاستاذ امير عرابي، الاستاذ عز الاطروشي، الاستاذ محمد الالفي، وجميع المصورين وكل العاملين بالقناة.

وأتمت ريهام سعيد حديثها بتوجيه الشكر إلى زملائه الأعلامين العاملين في قناة الشمس:زملائي مع حفظ الألقاب كابتن مجدي وميار الببلاوي، هبة السيسي ومروة عبد المنعم، سعد الصغير، غاليه غيرهم كتير هاتوحشوني جدا كابتن مجدي بالذات، كما أتوجه بالشكر لسبونسور البرنامج الدكتور هشام عبد الستار لدعمه الرهيب للبرنامج..حزينه جدا علي الفراق ولكن ربنا دائما بيعمل الخير.. هاتوحشوني جدًا.