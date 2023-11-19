نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دور هاجر الشرنوبي في مسلسل "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة هاجر الشرنوبي لمسلسل "العودة " بجانب الفنان شريف سلامة، ومن المقرر عرضه على منصة Watch It قريبًا.

تفاصيل الدور

وتجسد الشرنوبي شخصية مروة، زوجة حمزة وابنة خالة تارا، وستقدم أحداثًا مشوقة من خلال شخصيتها التي تأتي من الصعيد وتمر بظروف خاصة خلال سير الأحداث."

مواعيد العرض

تبدأ قناة DMC ومنصة Watch It، في عرض أولى حلقات مسلسل “العودة”يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، والعمل يضم فريقًا قويًا من نجوم الدراما المصرية.

العودة

يشارك في بطولة مسلسل “ العودة ” الفنان شريف سلامة، الفنان وليد فواز، الفنانة تارا عماد، الفنان أحمد وإلى، الفنانة صفاء الطوخى، الفنان حمزة العيلى، الفنان عصام السقا، الفنان محمد عبد العظيم، الفنانة شاهيستا سعد، والفنانة ولاء الشريف، والفنانة سارة نور، وآخرين. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ويتألف من 30 حلقة.

من جانب آخر، شارك في هذا الموسم عدد من المسلسلات الأخرى أبرزهم مسلسل “ صوت وصورة” وحكايات “ ٥٥ مشكلة حب” ومسلسل “ على باب العمارة ” ومن المقرر عرض مسلسل “ زينهم ” بطولة الفنان أحمد داود غدًا لينضم إلى هذا السباق

حلت الفنان هاجر الشرنوبي، ضيفه على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة، عبر شاشة CBC.

وكشفت هاجر الشرنوبي عن درجة قرابتها للفنان محمد الشرنوبي، ومفارقة تتعلق بهذا الأمر، قائلة: "محمد الشرنوبي ابن عمة بابا، وممكن يبقى جدي أو عمي، مع إنه أصغر مني في السن.

وتابعت أن علاقتها قوية بوالده الموسيقار محمد الشرنوبي، واعتادت منذ صغرها رؤيته في أفراح العائلة حيث كانت الأسرة تشاركه الغناء على العود.

وتحدثت هاجر الشرنوبي عن سبب بكائها يوم عقد قرانها قائلة: "يوم كتب الكتاب كان نفسي بابا الله يرحمه يكون موجود".