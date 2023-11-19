شريف منير يمدح حفيدته لارا: "طيبة وحنونة" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان شريف منير، مجموعة من الصور لحفيدته لارا، ليشيد بجمالها وأخلاقها وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



شريف منير يمدح حفيدته

وعلق شريف على الصور قائلا: “حفيدتي كبرت، بقت جميلة، وبقت حنينة عليا أوي أوي، أنا بحمد ربنا إنه أداني حفيدة حنونة، طيبة، مؤدبة، جميلة وزي القمر، ربنا ما يحرمني منها”.









مسلسل وبقينا اتنين





وكان قد روج الفنان شريف منير لعرض مسلسله الجديد بعنوان "بقينا اتنين"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات إنستجرام.





وعلق على صورة شاركها عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وعلق عليها قائلًا: مسلسل "بقينا اتنين" معادنا يوم ٢٤ نوفمبر على شاشة ON tv.





أبطال مسلسل "بقينا اتنين"



مسلسل بقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامرفرج،مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركةK- Media Production لـ كريم أبو ذكري.





قصة مسلسل "بقينا اتنين"

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يملكان شركة دعاية وإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ويستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه بداخلهما.

آخر أعمال شريف منير

ويذكر أن أخر أعمال الفنا شريفة منير هو مسلسل “إيجار قديم” الذي عرض خلال العام الماضي، وشاركه بطولته عدد من الفنانين منهم: محمد الشرنوبي، فيدرا، إلهام وجدي،صلاح عبدالله،هشام إسماعيل، بسمة داوود،ميمي جمال،وآخرون من النجوم، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري، قدم أيضًا في عام 2021 مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج مها سليم، وشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم: لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر،صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسي،وآخرين.