سيمون: "سميرة سعيد نجمة الأجيال ومن أوائل الداعمين لي”

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة سيمون مجموعة من الصور برفقة النجمة سميرة سعيد، التي تمدحها من خلالها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



تعليق سيمون

وعلقت سيمون على صورها مع سميرة سعيد قائلة: سميرة سعيد نجمة الاجيال من بدايتي من اوائل الداعمات لي وانا لاانسي من قال في حقي كلمة.

حفل سيمون بالإمارات

وأحيت النجمة سيمون مؤخرا حفلًا غنائيًا في دولة الإمارات، حرصت الفنانة سيمون على الظهور بشكل يلفت أنظار جمهورها بإطلالة مختلفةمن خلال إحيائها بحفل الإمارات، واستطاعت سيمون أن تبدع من خلال أغانيها القديمة والحديثة وان تفعل حالة انسجام بينهاوبينالجمهور، وتفاعل معها العديد من الجمهور وقاموا بالتصفيق الحار والغناء معها،

واعربت سيمون عن سعادتها بلقائها بجمهور ودولة الإمارات وتمنت أن تلتقي معهم مرة ثانية.





آخر أعمال سيمون



ويذكر أن اخر أعمال الفنانة سيموت أغنية اتغير عشاني، من فيلم بدلة وفستان والذي نالت على إعجاب الجمهور فور إصدارها، واشتهرتسيمون من بين وسطجيلها بالتنوع، فهي أيقونة الموضة ماضيا وحاضر، فتميزت بالكاريزما، والصوت الناعم الذي ياخذك إلى عالم بعيد.





كلمات أغنية اتغير عشاني لـ سيمون





اتغير عشاني لو تقدر وأنا عشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روحتكونشبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر.











