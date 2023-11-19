سلوى عثمان: والدي سجل القرآن بصوته لغير الناطقين بالعربية صدقة جارية قبل وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة سلوي عثمان ضيفه على برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” المذاع عبر شاشة CBC، حيث روت تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي.

وقالت إن والدها أصيب بجلطة منذ سنتين، وتم إيقاف الجلطة في المستشفى، ولكنها تركت بعض الآثار الجانبية في قدمه ويده.

وتابعت أنه مع الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي تحسنت حالته، مشيرة إلى أنه كان في آخر أيامه يعيش في الإسكندرية.

وأضافت: “قبل 25 يومًا، تعرض لجلطة مضاعفة وكانت اطآخر كلماته لها أن أوصاها على نفسها، قائلة: "لقيته بيقولي خلي بالك من نفسك يا سلوي، كأنه بيودعني".

وقالت إن والدها، الفنان الراحل، ساهم في صدقة جارية قبل وفاته، حيث قام بتسجيل القرآن الكريم بصوته لإفادة غير الناطقين باللغة العربية، حيث أنه بالأساس أستاذًا للغة العربية.

واردفت سلوى أن تكريم والدها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أسعدها على نحو خاص؛ لأنه يمثل تكريم الجمهور كله: “الناس كلها بتحبه، وطول ما أنا ماشية الناس بتعزيني، مفيش حد مزعلش عليه”.

وفاة الفنان الفنان عثمان محمد

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عثمان محمد علي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عامًا، وقد تم تشييع جثمانه الاثنين الماضي من مسجد الشرطة، وتم دفنه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بحضور ابنته سلوى، كما حرص المشيعون على تقديم واجب العزاء لها ومواساتها ودعوا الله أن يلهمها الصبر والسلوان.