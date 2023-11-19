انت الان تتابع خبر لن يتوقع أحد كم عدد زيجات الفنانة هيفاء وهبي الرسمية والسرية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي واحدة من أشهر الفنانات في الوطن العربي، حيث تمتلك شعبية كبيرة وحضور لافت في جميع المناسبات.

دائما ماتكون الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي امام الشائعات، نظرا لشهرتها الواسعة عند الجمهور، حيث كشفت مواقع اخبارية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير أن عدد زيجاتها أكثر من خمس مرات.

عدد زيجاتها الحقيقي:

للفنانة هيفاء وهبي شقيق واحد اسمه أحمد وهبي وثلاث أخوات وهن: علياء وهبي وهانا يموت ، والمطربة رولا ياموت.

وما لا يعلمه الكثيرون أن هيفاء وهبي وهي طفلة عملت في محل مجوهرات، وعاشت مع والدتها ودرست في مدرسة داخلية، لكنها لم تكمل دراستها الجامعية.

وفي مطلع التسعينات تزوجت من ابن عمها ” نصر فياض” وخلال فترة حملها سافرت معه إلى إفريقيا حيث عمله، ثم عادت إلى لبنان وأنجبت ابنتهما زينب في يونيو 1993.

وبعد طلاقها من ابن عمها بعدة سنوات، وتحديدا في 24 أبريل عام 2009 تزوجت النجمة اللبنانية من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر عام 2012.

أما زيجتها الثالثة فكانت من مدير أعمالها السابق محمد الوزيري، عرفياً بحسب الوثائق التي قدمها الأخير للسلطات القضائية المصرية بعد رفعها عليه قضية خيانة أمانة، إلا أنها انكرت هذه الزيجة.

أما بالنسبة لديانة هيفاء وهبي ومعتقداتها وطائفتها فهي مسلمة شيعية ، فقد ولدت في عائلة شيعية.