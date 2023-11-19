نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هلا رشدي توجه رسالة شكر لأهالي غزة.. لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة هلا رشدي، رسالة شكر وعرفان إلى أهالي غزة، نظرًا إلى مساعدتهم لكثير من الناس في التقرب إلى بالدعاء والصلاة من أجلهم بس الأحداث الجاريه عليهم من قِبل جيش الإحتلال الاسرائيلي.



منشور هلا رشدي

وشاركت هلا منشور تشكر من خلاله الشعب الفلسطيني، وعلقت عليه قائلة: شكرًا أهـل غــزة على مساهمتكم المُنقطعة النظير بعد مشيئةالله وفضله وكرمه في تكثيف جرعات الصلاه والذكر وقراءة القرآن في حياتنا اليوميه، بنحبكم من كل قلوبنا عسى أن نُحشَر معكم في زمرة الصابرين وندخل على حِس حبكم الفردوس الأعلى دون حساب ولا سابقة عذاب.

هلا رشدي تدعم حملة مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني





و كانت قد شاركت الفنانة هلا رشدي منشور تؤكد فيها دعمها لحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وذلك عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.





وعلقت هلا رشدي على الصورة قائلة: “مفيش مقاطعة، المقاطعة يعني فاصل ونعود لكن مفيش عودة بمشيئة الله".





وتابعت هلا رشدي قائلة: “احنا جدعان أوي وهنكفي نفسنا زي ما انتوا شايفين كده، ولا الحوجة يا أشر أهل الارض يا مدعي الإنسانيةوالمثالية والتحضر، شدوا حيلكم يا مصريين احنا مش ناقصين إيد ولا رجل احنا اللي علمناهم الصنعة في كل المجالات”.









واختتمت هلا رشدي حديثها قائلة: "احنا الأصل يلا نبهرهم هنحسن من جودة منتجاتنا وهننشط اقتصادنا وهنعمل أصلح من الموجودوهناخد به نية نصرة اخواتنا على قد اللي في ايدينا وربنا هيبارك ويزيد، قضية فلسطين قضيتنا ليوم الدين”.



آخر أعمال هلا رشدي





وكانت قد طرحت الفنانة هلا رشدي، في سبتمبر الماضي كليب أغنيتها الجديدة "شايله اسمه"، وأهدتها لوالدها وكل الآباء، وهي من كلماتوالدها الشاعر طارق جلال وألحان شادى حسن، توزيع نديم الشاعرى، والأغنية وتم تصويرها خلال حفل زفاف شقيقها.





وعلقت هلا رشدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام " على الاغنية قائلة: "ربنا يخلى كل الآباء الطيبين ويبارك فى عمرهم".







