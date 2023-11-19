نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدلا من سعد لمجرد.. "أول دقيقة" تجمع إليسا ورامي جمال في حفلهما الغنائي بموسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا مميزًا أمس السبت 18 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد فاجأت الجمهور بظهور الفنان رامي جمال إلى جانبها على المسرح لتشاركه أداءً غنائيًا مميزًا.

حفل إليسا

تعاون الفنان رامي جمال مع إليسا في أداء عدة أغانٍ، منها "من أول دقيقة" حيث غناها بصوته بديلًا عن مطربها الأصلي سعد لمجرد، وتتميز هذه الأغنية بالألحان التي قدمها جمال.

وياتي الحفل بعد إعلان إليسا تأجيل إصدار ألبومها الغنائي إلى شتاء 2023، يأتي الحفل كتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في الظروف الراهنة.

قالت إليسا خلال لقاء في مقر شركة "روتانا" بالمملكة العربية السعودية: “تأجيل إصدار ألبومي الجديد في هذا الوقت الصعب مع أحداث غزة يتطلب احترام الظروف، نحن نواصل العمل في مجالنا لأنه رزقنا، ولكن بالنسبة للألبوم، يجب علينا الانتظار لمراقبة تطور الوضع".

إليسا تدعم القضية الفلسطينية

وتواصل الفنانة إليسا في دعم القضية الفلسطينية وشعب أهالي غزة وكذلك موطنها لبنان، وقامت بتوجيه رسالة دعم إلى كل الصحفيين الذين يشاركون في تغطية أحداث الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

ونشرت إليسا مقطع فيديو لـ لحظة سقوط صاروخ بالقرب من مراسل قناة إم تي في اللبنانية أثناء تغطيته للأحداث على الهواء مباشرة، وعلقت عبر حسابها على موقع التغريدات “أكس” قائلة: "الله يحمي كل الصحافيين والمراسلين ويرحم كل اللي استشهدوا في سبيل كلمة الحق وإيصال الحقيقة".

وكشفت إليسا عن موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد وعن سبب تأجيله وصرحت أنها قررت تأجيل طرح ألبومها بسبب أحداث غزة، حيث قالت: “الألبوم الجديد نزلت منه أغنيتين أخرهم أغنية العقد، والألبوم فيه مشاكل، ولازم نستنى شوية لغاية ما يروق الوضع”.