نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب غزة.. صفاء سلطان لـ الدول العربية: “"علمتونا غلط وأثبتولنا العكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، عن حزنها الشديد من موقف الدول العربية تجاه غزة، بسب الأحداث الجارية فيها من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، من قصف وقتل وتدمير.





تعليق صفاء سلطان على موقف الدول العربية





وشاركت صفاء منشور تعبر فيه عن حزنها من موقف الدول العربية وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت عليه قائلة: “ياعيب العيب ياعاااار العاااااار امةُ عربيةُ واحده!!!!!!! علمتونا غلط وفهمتونا غلط واثبتولنا عكس إلى تعلمناه حسبي الله ونعم الوكيل كل واحد فيكم محاسب عند رب العباد وفي الدنيا قبل الآخرة صدقوني ورح نتفرج متل ماعم نشوف الأن تمامًا”.









صفاء سلطان تخوض مسلسل الصديقات

وكانت قد كشفت الفنانة صفاء سلطان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " عن أحدث أعمالهاالفنية الجديدة، والتي تحمل اسم "الصديقات" من إنتاج شركة قبنض وإخراج الأستاذ محمد زهير رجب والمشرف الفني الأستاذ فراسالجاجة وصديقها الغالي أيهم قبنض وأيضًا مع مجموعة من نخبة نجوم الدراما السورية ضمن السباق الرمضاني 2024، وعلقت الفنانةصفاء سلطان: "انشالله نكون عند حسن ظنكن متل العادة ادعولنا".





آخر أعمال صفاء سلطان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة صفاء سلطان مسلسل "مع وقف التنفيذ".

أبطال مسلسل مع وقف التنفيذ

شارك في بطولة مسلسل "مع وقف التنفيذ" مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباحالجزائري، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبد الكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان،سهير الصالح، سارة بركة، وغيرهم.

أحداث مع وقف التنفيذ

والمسلسل تم عرضه خلال السباق الرمضاني 2022، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسيةلمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.