نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يشارك جمهوره صورّا من حفل "ليلة الدموع 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان تامر عاشور متابعيه مجموعة من الصور من حفل ليلة الدموع الثاني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





تعليق تامر عاشور صور حفل ليلة الدموع 2





وعلق تامر على الصور قائلًا: من حفل ليلة الدموع ٢ على مسرح ابو بكر سالم في موسم الرياض 2023 شكرا جمهور المملكة على الاستقبال الرائع.





حفل ليلة الدموع 2





وأقيم حفل ليلة الدموع الثاني في مدينة الرياض مساء يوم الجمعة الماضي، وأحيا الحفل مجموعة من النجوم وهم رامي صبري وتامرعاشور ورامي جمال وآدم، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض، الذي تُقيمه الهيئة العامة للترفية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حفل ليلة الدموع الأول

يذكر أن حقق الحفل الأول “ ليلة الدموع" نجاح كبير الذي تألق به كل من كورال روح الشرق بمجموعة أغاني حزينة مميزة، ومسلم، وأحمدكامل، وأدم، وشيرين عبد الوهاب، وحمادة هلال، وأحمد سعد واختتم الحفل بالفنان تامر عاشور، وتصدر الحفل مواقع التواصل الإجتماعي منذ الإعلان عن الحفل من قبل هيئة الترفيه السعودية بقيادة المستشار تركي ال الشيخ.

وكانت مفاجأة الحفل هي مشاركة شيرين عبد الوهاب حيث كانت هي اللون النسائي الوحيد في هذه الاحتفالية كما ظهرت بعد غياب دامطويلا عن الجمهور وانتشار العديد من الأزمات حولها، وكانت الأكثر تألق وغناء على مسرح الرياض وتفاعل واسع من الجمهور وروادالسوشيال ميديا.



