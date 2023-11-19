أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصدقائها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل عدد من أصدقاء الإعلامية أسما إبراهيم من الوسط الفني وهم آيتن عامر وعبير صبري وغيرهم من خارج الوسط، بعيد ميلادها في أحد المطاعم بالقاهرة.

عيد ميلاد أسما إبراهيم

وشاركت أسما مجموعة من الصور برفقة أصدقائها أثناء الإحتفال، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت في الصور برفقة كلا من الفنانة آيتن عامر والفنانة عبير صبري، وعدد آخر من الأصدقاء من خارج الوسط، وعلقت على الصور قائلة: مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، أحبكم كثيرا يا رفاق.





فريق “حبر سري” يحتفل بعيد ميلاد أسما إبراهيم





وكان قد احتفل فريق عمل برنامج حبر سري بعيد ميلاد الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة البرنامج وذلك قبل الموعد المحدد لعيد ميلادها بأسبوع.





وشاركت سما إبراهيم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مجموعة من الصور من داخل استوديو حبر سريوهو مزين بالبلالين والألوان الوردية والورود تعبيرا عن حب فريق العمل لأسما إبراهيم.





وعلقت قائلة: "شكرًا من قلبي كانت احلي مفاجأة احتفلو بيه قبل اسبوع من عيد ميلادي بحبكم".





برنامج حبر سري





وتقدم الإعلامية أسما إبراهيم خلال هذه الفترة الموسم الجديد من برنامجها حبر سري، في موسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، حيث تستضيف العديد من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي.







