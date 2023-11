كيف احتفلت الممثلة البريطانية كاثرين زيتاجونيز بعيد زواجها؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الممثلة البريطانية العالمية كاثرين زيتاجونيز أن توثق لحظات سعادتها مع زوجها الممثل العالمي مايكل دوجلاس بمناسبة عيد زواجهما 23 عاما.

وحرصت "كاثرين" على شر مجموعة من الصور احتفالا بعيد زواجهما ومشاركة اللحظات السعيدة مع جمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصور تعليقا قالت فيه:" نحتفل باليوم 23 عاما على زواجنا، حبيبي مايكل جائزة نوبل للسلام بانتظارك ".



وأضافت:" أحبك... من زوجتك العزيزة حاصلة على ميدالية الشرف الذهبية".



تعليقات الجمهور على منشور كاثرين



وفورا من مشاركة الصور حصلت "كاثرين" على الكثير من المباركات والتهنئات من قبل نجوم ومشاهير العالم، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظكم ويحميكم، العمر الطويل ليكم، كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يارب، وغيرها من التعليقات.



من هي كاثرين زيتاجونيز؟

ولدت الفنانة كاثرين زيتاجونيز في 25 سبتمبر 1969 في مدينة سوانزي في ويلز لاب ويلزي وأم أيرلندية، بدأت في التمثيل من خلال المسرح منذ أن كانت طفلة ثم عرض عليها أدوار تلفزيونية كان أهمها دور "ميريات" في المسلسل البريطاني The Darling Buds of May عام 1991 ،

وبعدها حصلت على دور في مسلسل The Young Indiana Jones Chronicles عام 1992، ومن بعد ذلك شاركت زيتا جونز في أفلام سينمائية لم تحقق نجاحًا ملحوظًا، وفي عام 1998 نالت على أول دور بطولة في فيلم سينمائي ضخم الإنتاج وهو فيلم The Mask of Zorro.



جوائز كاثرين زيتاجونيز

تفوقت الممثلة العالمية كاثرين زيتاجونيز في الكثير من الأعمال الفنية، وحازت على الكثير من الجوائز أبرزها

أفضل ممثلة مساعدة عام 2003 عن فيلم وفازت بها

الغولدن غلوب

أفضل ممثلة عام 2001 عن فيلم Traffic

أفضل ممثلة موسيقية أو كوميدية عام 2003