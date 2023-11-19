في ذكرى ميلاد سعاد مكاوي.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية وسر طلاقها من محمد الموجي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد مكاوي، الذي تميزت بالغموض في حياتها الشخصية، فهي فنانة متعددة المواهب منذ نعومة أظافرها، شخصية محبة للفن.



ويبرز دوت الخليج الفني من خلال هذا التقرير عن أبرز محطاتها الفنية الفنية

من هي سعاد مكاوي؟

هي ابنة الملحن محمد مكاوي بدأت حياتها بأغاني المنولوجات تزوجت من المخرج عباس كامل، وتزوجت محمد الموجي ثم من الدكتور محمد إسماعيل الموسيقار المعروف انقطعت عن الطرب لسنوات

وتعتبر الفنانة والمونولوجست الشهيرة سعاد مكاوي من أبرز الشخصيات الفنية في مصر.



بداية انطلاق سعاد مكاوي



بدأت سعاد مكاوي حياتها المهنية بالعمل على مسرح علي الكسار في عام 1938، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية،ثم انضمت إلى فرقة ببا عز الدين في كازينو "الكوبرى"، حيث قدمت مونولوجات قصيرة بين الفواصل الغنائية.



إسماعيل ياسين وسعاد مكاوي

كانت لسعاد مكاوي علاقة فنية مميزة مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقدما سويًا ثنائيات غنائية مشهورة، بما في ذلك الدويتو الشهير "عايز أروح، متروحش". كانت تشتهر سعاد بخفة دمها وبصوتها المرح وابتسامتها التي أضفت على الكثير من الأدوار التي لعبتها طابعًا كوميديًا.

أهم الأعمال السينمائية لـ سعاد مكاوي

بدأت سعاد مكاوي حياتها الفنية في السينما بفيلم "صاحب بالين" الذي أخرجه زوجها عباس كامل، ومن ثم قدمت العديد من الأفلام التي أخرجها زوجها حتى وصلت إلى 20 فيلمًا كما شاركت في العديد من الأفلام الأخرى وقدمت أدوارًا مميزة في مجال الكوميديا أبرزها بنت المعلم، شمشون الجبار، البوسطجي، حدوة الحصان، وغيرها من الأعمال.

كما قدمت سعاد مكاوي أكثر من 400 أغنية، بما في ذلك أغاني شهيرة مثل "لما رمتنا العين" و"آلوا البياض أحلا ولا السمار أحلى" وغيرها الكثير. قدمت أيضًا العديد من الأوبريتات الإذاعية المشهورة.



تعرف على سر طلاق مكاوي والموجي

عاشت سعاد مكاوي حياة شخصية مليئة بالأحداث، حيث تزوجت الملحن محمد الموجي في عام 1958، ولكنها انفصلت عنه بسبب علاقته بالمغنية والممثلة وداد حمدي.

تركت سعاد مكاوي إرثًا فنيًا هامًا في عالم الفن المصري، واستمرت في التأثير على الجمهورحتى بعد وفاتها في عام 2008. لا تزال أعمالها وأغانيها تعتبر مرجعًا للكوميديا الفنية في مصر، وما زالت تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور المصري والعربي.

