سر خلاف سعاد مكاوي مع كوكب الشرق أم كلثوم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد مكاوي، الذي تميزت بالغموض في حياتها الشخصية، فهي فنانة متعددة المواهب منذ نعومة أظافرها، شخصية محبة للفن.



ويبرز دوت الخليج الفني من خلال هذا التقرير عن سر خلافها مع أم كلثوم



من هي سعاد مكاوي؟

هي ابنة الملحن محمد مكاوي بدأت حياتها بأغاني المنولوجات تزوجت من المخرج عباس كامل، وتزوجت محمد الموجي ثم من الدكتور محمد إسماعيل الموسيقار المعروف انقطعت عن الطرب لسنوات.



أزمة أم كلثوم مع سعاد مكاوي

وتطورت الازمة بين سعاد مكاوى وأم كلثوم بسبب أغنية "حمودة فايت يابنت الجيران ياوردة بيضا في حزمة ريحان" التي لحنها محمود الشريف وكتبت كلماتها عباس كامل. واعتبرت أم كلثوم أن الأغنية تحمل إشارات عن زواج سعاد مكاوى من الملحن محمود الشريف، خاصة بعد أن نشرت مجلة آخر ساعة كاريكاتيرًا يظهر فيه رئيس الوفد مصطفى النحاس يشاهد أم كلثوم وهي تغني في الشارع، وكان هناك تعليق كتبته سعاد مكاوى "حمودة فايت يابنت الجيران "وتدخلت أم كلثوم لطلب شطب الكاريكاتير وحظر الأغنية على الإذاعة.

زواج محمد الموجي وسعاد مكاوى



تزوج الملحن الشهير محمد الموجي من الممثلة والمطربة سعاد مكاوى في عام 1958 بعد أن تعرفا على بعضهما البعض عن طريق الراقصة زينات علوي،انتهت هذه الزيجة بالطلاق بسبب علاقة الموجي بوداد حمدي.

سبب انفصال سعاد عن عباس

ومع ذلك، نشبت خلافات بين الزوجين بسبب العصبية المستمرة لعباس كامل وغيرة سعاد التي لم تعرف حدودًا