نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيساف يشعل الأجواء برسالته عبر إنستجرام.. والمتابعين يعلقون: "عندك حق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع الفنان إيساف ان يخطف الأنظار بأحدث ظهور لها، حيث اعتمد على ارتداء ملابس كاجول ظهرت أناقته وارتدى كوتشي لونه احمر، وبنطلون ابيض وجاكيت لونه زيتى،



وشارك جمهوره منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه: "مستغرب أوي الفترة الأخيرة دي ومع ظهور بعض وسائل التواصل الإلكتروني الاجتماعي ظاهرة غريبة أو ي ناس كثير معندهاش موهبة أيان آية كانت الموهبة، اتسعرت على الشهرة".



وأضاف: "وعايزة تتشهر وخلاص وتجمع أكبر عدد من التعليقات واللايكات ان شاء الله يكونوا اغلبهم سلبي المهم بقى العدد مش المضمون، وناس تانية اتسعرت على الفلوس بظهورها بشكل معدوم القيمة ومش هخش بتفاصيل، لكن كلنا شايفين ومش هقدر أقول ان ربنا يسترها علينا كلنا".



وتابع:" ونقدر نصون نفسنا وأهالينا بشكل طبيعي نرضي عنه نفسيا وشخصيا قبل أي حد واي حاجة اللهم اهدنا القدرة والصبر على مواجهة الحياة الحديثة المريبة".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كلامك زين، أحسنت، الله يحفظك من كل شر يارب، الله يوفقك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال الفنان إيساف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفات إيساف أغنية شكرًا، وأغنية عشان راجل، والتى حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



تعرف على كلمات اغنية عشان راجل



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:عشان راجل

عشان افضل كبير حتي في نظرنفسي

سيبها تقول في حقي كتير

و مابدافعش عن نفسي

عشان لما يجيبوا سيرتي قلبها يحزن

بقول بكرا الحقيقة تبان وخليني انا الاحسن

علشان مليون عشان وعشان

عشان عشيرتنا حتي زمان

رضيت اني ابان خاين

و مرضيتش اقول متخان

انا اقدر اقول اكتر واعيبك بكلام كتير فيها

لكن بعمل حساب لسنين معملتش حساب ليها

تقول سيبته تقول سابني

متفرقش أو ي عندي

اكيد بتقول كدة للناس

علشان عارفة السكوت ردي

