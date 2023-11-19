تفاصيل شخصية كريم عفيفي في فيلم "جوري" لـ هيفاء وهبي

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان كريم عفيفي حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لتصوير مشاهده في فيلم جوري بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وتأليف الفيلم هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.





تفاصيل شخصية كريم عفيفي في فيلم جوري





ويجسد كريم خلال أحداث الفيلم شخصية شاب طموح يقوم بعمل عدد من المشاريع التجارية والتي منها امتلاكه لـ "عربة فول" في إحدىالمناطق الشعبية.





أبطال فيلم جوري





يشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر.





تفاصيل فيلم چوري

فيلم چوري تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، من بطولة هيفاء وهبي، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، تونيماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

أصل الحكاية





و يشارك الفنان كريم عفيفي، حاليًا في فيلم “أصل الحكاية”، ويُجسد خلاله شخصية شاب يُدعى “فريد”، وهو شاب جامعي فاشل دراسيًا يعاني من الرسوب لظروف ما في الأحداث، ثم يتم حل مشاكله ويتمكن من النجاح والتخرج بمساعدة عائلته، وتظهر شيري عادل، بدور إبنة عمه.





أبطال أصل الحكاية





فيلم "أصل الحكاية" من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسفعثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.





آخر أعمال كريم عفيفي





يذكر أن آخر أعمال كريم عفيفي هو مشاركته في مسلسل “رمضان كريم” الجزء الثاني، الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

أبطال مسلسل رمضان كريم

بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، وبيومي فؤاد وسلوى خطاب وويزو، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله.

أحداث مسلسل رمض كريم

وجسد خلاله دور جمال الذي يعمل سائق تاكسي ومتزوج من سامية ويحدث بينهما العديد من الخلافات والمشاكل تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول أجواء شهر رمضان المبارك في إحدى المناطق الشعبية وعن تجمعات الأهالي والجيران على المائدة وشهدت الأحداث العديد من التغيرات عن الجزء الأول.