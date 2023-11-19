نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا هنأ محمد رحيم الموزع تميم بمناسبة حفل زفافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الشاعر الغنائي محمد رحيم، على تهنئة الموزع تميم بمناسبة حفل زفاف الأخير حيث شارك جمهوره بمجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصور تعليق قال فيه: "ربنا يسعدكم ويرزقكم بالذرية الصالحة، وكان يوم جميل جدا بقالنا كتير مش فرحانين بأي حاجة".

تعليقات الجمهور على منشور محمد رحيم

وفورا من مشاركة الصور حازت الصور على إعجاب محبي رحيم، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظك يا رحيم، ربنا يدوم السعادة، الف مليوون مبروك لتميم، وغيرها من التعليقات.



تميم يخطف الانظار بحفل زفافه

احتفل الموزع الموسيقى تميم، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وظهر تميم وزوجته باطلالة مختلفة خطفت قلوب الحاضرين.



وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي والفنان رامي صبري، وحضر أيضًا الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي والملحن محمد مدين والملحن محمد رحيم والإعلامي ممدوح موسى، وغيرهم



آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر محمد رحيم أغنية "الحكاية إنسانية"، وقد حازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وتم تداولها بشكل أسرع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كلمات اغنية "الحكاية انسانية"



وتأتي كلمات الاغنيه كالآتي /الحكاية فلسطينية

والقضيه إنسانية

عايزه ناس ضمايرها صاحيه

عايزة وحدتنا العربية

عايزه كلمة حق تُصرخ

يسمع العالم صداها

من بيوتها الناس بتخرج

شهدا بتودع في ضناها



طفل قبل أوانه شاب

لما حرموه من الطفولة

إتفطم على صوت خراب

وإتولد فيه البطولة

قتل فرحة أبرياء

قتل فرحة أبرياء

ذنب عند الله وأذيه

ذنب عند الله وأذيه

والتاريخ شاهِد عيان

التاريخ لو تسألوه

قولوا مين صاحبِ المكان

اللي خَوَنَه بينكروه

أقصى ما دخلهوش جبان

أقصى ما دخلهوش جبان

له ملايكه بيحرسوه

له ملايكه بيحرسوه

ياما قُلنا كلام يصبر

ياما قُلنا كلام يواسي

بس لما الظُلم يكتر

يبقى أكبر المعاصي

يبقى لازم لينا واقفه

صرخه باسم الإنسانية

اللي يقتل عيد ووقفه

واللي شرّد ناس ضحيه

طفل قبل أوانه شاب

لما حرموه من الطفولة

إتفطم على صوت خراب

وإتولد فيه البطولة

قتل فرحة أبرياء

قتل فرحة أبرياء

ذنب عند الله وأذيه

ذنب عند الله وأذيه