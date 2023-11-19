آية سماحة تتعاقد على فيلم "ع الماشي" بطولة علي ربيع

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة آية سماحة على فيلم جديد بعنوان “ع الماشي” بطولة كلا من الفنان علي ربيع وكريم عفيفي، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.





فيلم "ع الماشي"





تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وآية سماحة، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.





على باب العمارة





وعرض مؤخرا للفنانة آية سماحة مسلسل على باب العمارة، وهو أحد أعمال منصة watch it الأصلية، والمسلسل من الأعمال القصيرة وشارك في بطولته عدد من الفنانين من أبرزهم: آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، ريهام الشنواني، حاتم صلاح، عزة لبيب، ومن إخراج خيري سالم، ومن تأليف مصطفى حمدي، وسيجسد الفنان حاتم صلاح شخصية بواب العمارة خلال أحداث المسلسل.





آخر أعمال آية سماحة





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة آية سماحة، هو مسلسل الصفارة الذي عُرض في الماراثون الرمضاني 2023 وكان من ضمن الأعمال القصيرةالمكونة من 15 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول شفيق الذي يعمل مرشدا سياحيا ويقوم بسرقة صفارة الملك توت عنخآمون التي تمكنه من العودة للزمن إلى الوراء لمدة 3 دقائق، ثم الرجوع للحاضر واكتشاف التغيرات الناتجة، فيدخل في مغامرات مثيرة.





أبطال مسلسل الصفارة





الصفارة من بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، ومن إخراج علاء مرسي، وإشرافعلى الكتابة أحمد أمين ومحمود عزت.