نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع: اعتذر للجمهور بسبب عرض "صوت وصورة" بالتزامن مع أحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت النجمة حنان مطاوع اعتذارًا للجمهور بسبب عرض مسلسلها صوت وصورة بالتزامن مع أحداث غزة وما يشهده القطاع من مجازر دموية وقصف عشوائي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين.



وقالت في تصريحات صحفية: إنه على الرغم من وجع القلب الذي نمر به، ولكن لا يكون بأيدينا مواعيد عرض العمل، مضيفة: "لكني أحمد لله أن العمل تم مشاهدته بشكل جيد".



وعن جديدها كشفت حنان مطاوع أنها انتهت من تصوير مسلسل "هابي هالوين"، ولكن إلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعدا نهائيا للعرض.



وأشارت إلى أن العمل مكون من 10 حلقات ومن المقرر طرحه على إحدى المنصات، كما عُرض على أكثر من عمل لرمضان 2024.