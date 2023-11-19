نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع: لهذا السبب مشهد دخولي السجن في "صوت وصورة" هو الأقرب لقلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصحت الفنانة حنان مطاوع عن تجربة مشهد دخولها السجن في مسلسل "صوت وصورة" لافتة بأنه المشهد الأقرب إلى قلبها، حيث جسدت دورًا فنيًا وأبدعت خلاله بشكل ارتجالي، خاصة في جزئية الحوار الذي دار بينها وبين شقيقتها.

وأضافت في تصريحات صحفية أن شخصية شقيقتها في المسلسل، التي تخشى فقدان طفلتها لطليقها، أثرت فيها بشكل قوي.

وصرحت: "تملكني إحساس قوي في هذا المشهد، وتقمصت الشخصية بشكل يصل إلى حد التوحد معها، وصغت حوارًا من وحي الخيال."

وأشارت إلى أن المشهد تم تصوير مرة واحدة، وأوضحت: "كنت أتنفس بصعوبة خلال تصوير هذا المشهد، وكأنني شعرت بألم الأم (رضوى) التي تخشى أن تفقد ابنتها بسبب واقع مؤلم لم تخلقه بيدها."

وأبدعت حنان مطاوع في تجسيد شخصيتها، واستفاق المشهد على تفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه التفاعلات كانت مفاجئة بالنسبة لها.

وعن شخصية رضوى في المسلسل، وصفتها بأنها امرأة مصرية مكافحة تشبه العديد من السيدات، حيث تركز طموحاتها على تربية ابنتها وتجنب التعقيدات. تحلم بسعادة الحياة الروتينية مع زوجها، وتتمنى السكينة والتغيير، وتوضع هذه الشخصية العادية في سياق استثنائي يدفعها لدخول عالم التكنولوجيا الذي يشكل تحديات فريدة في الحياة اليومية، وتضطر إلى اتخاذ مواقف تؤثر في مسار حياتها وعلاقتها بابنتها.