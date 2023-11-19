حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 06:31 صباحاً - وزارة الثقافة تسلط الضوء على بعض الجهود المبذولة لنشر الفكر والابداع والمعرفة بين أبناء الوطن

، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود تأكيد ريادة قوة مصر الناعمة والتي جاءت كالتالي:

• بمشاركة 17 فنانًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا..

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة السادسة عشرة لملتقى الأقصر الدُولي لفن التصوير

وزيرة الثقافة: الملتقى يفتح المجال أمام كل فناني العالم لمعايشة طبيعتنا الساحرة وتاريخنا العريق

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ختام فعاليات الدورة الـ 16 لملتقى الأقصر الدولي لفن التصوير، الذي يُنظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة الأقصر.

• الدكتور حسين بكر رئيسًا للمركز القومي للسينما

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور حسين محمد حسين بكر -الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون- رئيسًا للإدارة المركزية للمركز القومي للسينما، بقطاع شئون الإنتاج الثقافي، لمدة عام.

• محمد عبد الدايم مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتعيين محمد عبد الدايم محمد السيد، مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، لمدة عام، يختص بمتابعة المشروعات التنموية والاستثمارية بالوزارة.

• عروض "المواجهة والتجوال" تصل إلى 32 موقعًا "بقرى حياة كريمة"في 5 محافظات

نيفين الكيلاني: "مسرح المواجهة والتجوال" يستمر في تقديم عروضه لمختلف الفئات وفي مناطق لم تكن مطروقة من قبل

في إطار المرحلة الرابعة لمشروع "مسرح المواجهة والتجوال " التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، انطلقت العروض ب 32 قرية ومدرسة ومركزًا للشباب بـ 5 من المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023.

• هيئة الكتاب تُعلن مد الاشتراك في معرض القاهرة الدُولي للكتاب وتخصيص جناح لدور النشر الجديدة

قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، مد باب الاشتراك أمام دور النشر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما لم يتمكن البعض منهم الاشتراك لمشاركاتهم في معارض خارج البلاد خلال الأيام الماضية.

كما قررت اللجنة استيعاب الناشرين الجدد، الذين تقدموا للمشاركة في المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط بتخصيص جناح مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتخطى عدد إصداراتها الـ 50 عنوانًا، وذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، وذلك دعمًا لصناعة النشر في مصر.

• بروتوكول تعاون" بين "أكاديمية الفنون" و"السادات للعلوم الإدارية"

وقعت أكاديمية الفنون "بروتوكول تعاون"، مع أكاديمية "السادات للعلوم الإدارية"، حيث يهدف البروتوكول إلى إثراء التعاون بين الجانبين، فى مجالات البحث العلمي، والتدريب، والاستشارات، والأنشطة الطلابية، لتوظيف الخبرات الإدارية فى دعم جودة العملية التعليمية.

حيث وقع البروتوكول كل من: الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور محمد حسن عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات.

• بحضور أكثر من 600 فردًا

الثقافة تنظم أسبوعًا ثقافيًا في حلايب والشلاتين وأبو رماد

نظمت وزارة الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، أسبوعًا ثقافيًا مكثفًا، لأبناء حلايب والشلاتين وأبو رماد، تضمن تم تنفيذ 7 ورش متنوعة، تم تقسيمها إلى 5 فنية للتدريب على "صناعة الحلي، الطلق على النحاس، النحت في جوهر الصدف، صناعة العرائس، الخيامية" إلى جانب ورشتان تراثيتان في الحكي والألعاب الشعبية، إلى جانب 5 محاضرات تثقيفية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وزيارتان لعدد من المواقع بحلايب وأبو رماد، واستفاد من فعالياته أكثر من 600 فرد من أبناء المنطقة.