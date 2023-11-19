محمد رمضان يروج لحفله في الرياض عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمد رمضان لحفله في الرياض، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 24 نوفمبر على مسرح محمد عبده أرينا،، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

حفل محمد رمضان في الرياض



ويشارك في حفل النجم محمد رمضان الدي جي العالمي رودج.





اعتذار محمد رمضان للشعب الفلسطيني



قام الفنان محمد رمضان، بالإعتذار من الشعب الفلسطيني، بعد إحيائه لحفل في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة مساء أمس، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب محمد رمضان عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه على إنستجرام قائلًا: "إخواتي الفلسطينيين كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي لولا إلتزامي مع شركات غير عربية ولا يربطني بهم سوا عقود عمل يجب الإلتزام بها".



وتابع: "المحبة في القلب والحزن في القلب ولا أحد يزايد على الأخر كلنا عرب وكلنا نتمنى من الله حرية فلسطين اللهم أمين".





محمد رمضان يعتذر الشعب المغربي

شارك الفنان محمد رمضان، فيديو اعلن فيه عدم مسؤوليته عن عدم ظهور علم المغرب ضمن الخريطة الافريقية التي ظهرت علي الشاشة خلال حفله الاخير، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحدث محمد رمضان في الفيديو قائلًا: "جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسئول على الصور اللي على المسرح،، شوفتها زيي زيكم بالظبط. المغرب يعلم قيمته في قلبي وعارف معزته عندي قد إيه، دي بلدي التاني".



وتابع: "وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصودة تمامًا".



قام النجم محمد رمضان بإحياء حفلا غنائيا في احد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك على هامش المعرض الافريقيIATF.





حفل محمد رمضان

وشارك محمد رمضان مجموعة من الصور خلال إحياءه للحفل، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأقيم المعرض الإفريقي خلال الأيام الماضية على ارض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات.