نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسينى يحيي ذكرى ميلاد أحمد زكي بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان كريم الحسيني، عن فخره واعتزازه بالعمل مع الفنان أحمد زكي من خلال مشاركته فيلم "معالي الوزير"



وحرص على مشاركة جمهوره فيديو له يجمعه بالفنان الراحل احمد زكي فيلم "معالي الوزير" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:" في ذكرى الإمبراطور أحمد زكي الف رحمة ونور عليه ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب.

تعليقات الجمهور على منشور كريم الحسينى

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور وكانت من بين أبرز التعليقات انت كنت في الفيلم يا كريم، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب، منور الفيلم يا كريم، دايما متميز، وغيرها من التعليقات.



أبطال فيلم "معالي الوزير"

والفيلم من بطولة أحمد زكي في دور رأفت رستم، ويسرا في دور زهرة فؤاد، ولبلبة في دور فوقية زوجة رأفت رستم، وهشام عبد الحميد في دور عطية والفيلم من إخراج سمير سيف وتأليف وحيد حامد، انتاج الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.



ما القصة التي تدور حولها فيلم "معالي الوزير"؟

دارت أحداث الفيلم في إطار الاثارة والتشويق ومن ثم اختيار رأفت رستم عن طريق الخطأ لتولي منصب وزير، نظرًا لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، وعلى الرغم من هذا الخطأ، ينجح رأفت في البقاء في منصبه لفترة طويلة. خلال فترة ولايته، يعاني رأفت من كوابيس مروعة، حيث يحلم بأنه تم القبض عليه وأن أسرته تسعى للتخلص منه،كما يحلم بفقدان صوته وعدم قدرته على صرف أمواله في البنوك السويسرية.

يقوم رأفت بطلب مساعدة مدير مكتبه عطية لمرافقته في إجازة في الساحل الشمالي بهدف التخلص من هذه الكوابيس، ويقوم عطية بالبحث عن مكان مناسب لإبعاد الكوابيس عن رأفت، ويختار له مسجدًا،وفي طريقهما إلى المسجد، يقابلان زوجة عطية السابقة التي تخبرهما بمؤامرة تحاك ضدهما.

حصد الفيلم العديد من الجوائز في مهرجانات السينما المختلفة، بما في ذلك جائزة أحسن فيلم وجائزة أحسن ممثل لأحمد زكي.



آخر أعمال كريم الحسينى السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم الحسينى فيلم الحب بتفاصيله والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



