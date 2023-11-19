نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور محمود ينضم لفريق عمل "وبينا ميعاد 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان نور محمود لفريق عمل مسلسل “وبينا معاد 2” بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وإخراج هاني كمال.

مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني



وتدور احداث مسلسل "وبينا ميعاد" حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.



أبطال الجزء الثاني من وبينا معاد





والعمل من بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقةبالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.



ويكثف المخرج والمؤلف هاني كمال ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 20 ساعة يوميا لإنجاز التصوير خلال الفترة الحالية، ويقوم بعمليات مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير.



مسلسل روحي فيك



وفي سياق اخر يواصل الفنان نور محمود تصوير مشاهده في الوقت الحالي بعد نجاح دوره “الدكتور ثابت”، ضمن أحداث حكاية “روحيفيك”، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل “55 مشكلة حب”، المأخوذ عن كتاب بالاسم ذاته للراحل الدكتور مصطفى محمود.



أبطال حكاية روحي فيك



حكاية روحي فيك من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرون منالنجوم، وهي قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.