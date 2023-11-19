مخرج ”شماريخ” يُهدي الفيلم لـ مصطفى درويش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 07:33 صباحاً - تحدث المخرج عمرو سلامة، عن فيلمه الجديد "شماريخ" المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وكتب عمرو سلامة منشورًا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instgram: "قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروجله في ظروف زي ديه، حيث تم تحديد هذه المواعيد سلفا من قبل اشتعال الأحداث".

وأضاف: "فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من 14 ديسمبر، وعرضه العالمي الأول 1 ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

وتابع عمرو سلامة: "أول معالجة للفيلم كانت سنة 2005، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة 2008، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور".

واختتم: "ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم".

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.