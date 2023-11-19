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في ذكرى رحيل فايق عزب.. تعرف على سبب وفاته وأبرز محطاته الفنية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيل فايق عزب.. تعرف على سبب وفاته وأبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ذكرى وفاة فايق عزب... تعرف على سر علاقته بالشيخ الشعراوي

تحل اليوم الأحد 19 نوفمبر ذكرى رحيل الفنان فايق عزب، الذي تميزت أعماله بالموضوعية والجدية فهو الشخص الصادق بمشاعره، وهو أيضا الشخص الصارم بقراراته، فهو الباشا والمعلم، وتنوعت أدواره ما بين التراجيدى واحياناُ الكوميدي. 
 

ويبرز “دوت الخليج الفني” تقرير عن أبرز أعماله الفنية 
 

معلومات عن الراحل فايق عزب 
 

اسمه الكامل محمد فايق عزب وزالي اشتهر بين الوسط الفني "فايق عزب"،  ولد الفنان فايق عزب في 21 سبتمبر 1943  في مدينة الإسماعيلية، وعمل رئيسًا لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية. انتقل إلى القاهرة لمتابعة تعليمه الجامعي في كلية الآداب بجامعة القاهرة، حيث حقق شهادة أحسن ممثل في الجامعة. 
 

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بداية فايق عزب الفنية

 

بدأ عزب مسيرته المهنية المبكرة وعمل في العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأداء الأدوار الثانوية والمساعدة.
 

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أهم أعمال فايق عزب

 

من أبرز أعماله الفنية، يشمل مسلسل "الأنصار"، ومسلسل "سلسال الدم"، وفيلم "غبي منه فيه"، ومسلسل "سوق العصر"، ومسلسل "أوراق من المجهول"، ومسلسل "الست عيش"، وغيرها، حيث شارك في أكثر من 260 عملًا.
 

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علاقة فايق عزب بالشيخ الشعراوي

وقد تحدث فايق عزب في السابق عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وصفه بأنه صديقه، وأشار إلى الجلسات النقاشية التي جمعتهما كما أبدى اعتقاده بأن الفن يحمل طاقة هادئة وأنه ليس هو العيب، وعبر عن تأثير الفن على الشعوب العربية.
 

سبب وفاة فايق عزب

 

توفي الفنان فايق عزب في 19 نوفمبر 2020 بسبب إصابته بفيروس كورونا، وترك خلفه إرثًا فنيًا مميزًا وذكريات لا تُنسى في عالم الفن.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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