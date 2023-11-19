انت الان تتابع خبر روبي تصدم الجميع وتكشف عن عمرها الحقيقي.. والجمهور: "لايمكن أن تكون في هذا العمر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحتفل اليوم الفنانة روبي بعيد ميلادها الـ 42، فهي من مواليد عام 1981 في مثل هذا اليوم، قدمت العديد من الاعمال الفنية الناجحة خلال مشوارها الفني، وحققت الكثير من النجاحات.

وتزامنا مع تلك المناسبة، شاركت الفنانة روبي، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت المصرية روبي عن طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية: “هدية عيد ميلادي كدة وصلت”.

حيث أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وقالت المقاومة في بيان السبت: “إنه في ظل غطاء صاروخي مكثف، واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

وفي السينما، طرح للنجمة روبي مؤخرًا في دور العرض السينمائية فيلم “جروب الماميز” بمشاركة مجموعة من الفنانين

يُذكر أنّ فيلم «جروب الماميز»، من بطولة روبي، يسرا اللوزي، ودارين حداد، ومحمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبدالعال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث فيلم «جروب الماميز»، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهنّ أزمة في التعامل مع أبنائهنّ في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررنّ الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهنّ.

تستمر أغنية «ياليالي» للفنان أحمد سعد، والفنانة روبي في تحقيق النجاح ونسب المشاهدة العالية عبر موقع «يوتيوب»، ومنصات الموسيقي المختلفة.

وتحتل أغنية «يا ليالي» المركز الأول على موقع الفيديوهات «يوتيوب» للأكثر استماعا، إذ حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال 9 أيام فقط من طرحها.

أغنية «يا ليالي» من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع موسيقي احمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، ميكس وماسترهاني محروس.