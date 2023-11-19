سلوى عثمان تتصدر محركات بحث جوجل.. ما السبب؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة سلوى عثمان، خلال الساعات الاخيرة، تريند محركات البحث جوجل، وذلك بعد حلولها كضيفه على برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” المذاع عبر شاشة cbc، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي.





سلوى عثمان تتحدث عن والدها الراحل الفنان عثمان محمد علي





و روت سلوى تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي، خلال لقائها في البرنامج.

تصريحات سلوى عثمان عن والدها الفنان عثمان محمد علي

وقالت إن والدها أصيب بجلطة منذ سنتين، وتم إيقاف الجلطة في المستشفى، ولكنها تركت بعض الآثار الجانبية في قدمه ويده.

وتابعت أنه مع الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي تحسنت حالته، مشيرة إلى أنه كان في آخر أيامه يعيش في الإسكندرية.

وأضافت: “قبل 25 يومًا، تعرض لجلطة مضاعفة وكانت اطآخر كلماته لها أن أوصاها على نفسها، قائلة: "لقيته بيقولي خلي بالك من نفسكيا سلوي، كأنه بيودعني".

وقالت إن والدها، الفنان الراحل، ساهم في صدقة جارية قبل وفاته، حيث قام بتسجيل القرآن الكريم بصوته لإفادة غير الناطقين باللغةالعربية، حيث أنه بالأساس أستاذًا للغة العربية.

واردفت سلوى أن تكريم والدها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أسعدها على نحو خاص؛ لأنه يمثل تكريم الجمهور كله: “الناس كلهابتحبه، وطول ما أنا ماشية الناس بتعزيني، مفيش حد مزعلش عليه”.





وتابعت: "والدي كان بيحب عمله، ويختار الدور على حسب مدى تأثيره في الجمهور، فلا يجذبه مساحة الدور أو كتابة اسمه على“الأفيش”، مثل دوره في مسلسل “الفرسان”، الذي أثر في العمل الدرامي على الرغم من صغر مساحته".