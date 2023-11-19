اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "زينهم" (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ اليوم عرض مسلسل "زينهم" علي قناة "on tv" وأيضًا على منصة "watch it"، وينتظره الجمهور منذ لحظات عرض برومو العمل.

قصة مسلسل "زينهم"

المسلسل يدور حول الطبيب الشاب حمادة إبراهيم الذي يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال وهو الدكتور زينهم زكريا، حيث يقضيان معًا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان سويًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.

فريق عمل مسلسل "زينهم"

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ما هي آخر أعمال أحمد داود؟

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما، ويعود به بعد غيابه العام الماضي إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.