إنضمام "ميمي جمال" لمسلسل "العتاولة "مع أحمد السقا

القاهرة - محمد ابراهيم - إنضمت الفنانة ميمي جمال لفريق عمل مسلسل "العتاولة" والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي حيث يواصل صناع مسلسل "العتاولة" التحضير للعمل على قدم وساق، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال أيام، استعدادًا لخوضه السباق الرمضاني المقبل.

تفاصيل اللمسات النهائية لمسلسل "العتاولة"

ويعكف المخرج أحمد خالد موسى على وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لإنطلاق التصوير خلال نهاية الشهر الجاري، ويواصل إبرام التعاقدات مع الأبطال المرشحين للمشاركة في العمل، وتم الاستقرار على الديكور الرئيسي المقرر التصوير خلاله.

من هم فريق عمل مسلسل "العتاولة"؟

مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، مي كساب، حنان يوسف، ميمي جمال، هدى الإتربي، وتواصل الشركة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

يذكر أن مسلسل "العتاولة" هو العمل الثالث الذي يجمع بين السقا وطارق لطفي، حيث سبق وشاركا سويًا في عملين، الأول فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عُرض عام 1998، وظهرا فى دور صديقين في الأحداث.