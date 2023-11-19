نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف أبطال المشروع السينمائي الجديد The Book Of Jobs في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد رسميًا اسماء المختارين لبطولة الفيلم السينمائي الجديد الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي ودرامي، ويطرح بعنوان The Book Of Jobs.

ووفق موقع ديد لاين، الفيلم الذي يخرجه المخرج أوكارش أمبودوكار، اختير لبطولته كل من فيكتوريا بيدريت، وجودي جرير.

وأيضًا كل من ريتش سومر، ولولا فلانير، وأبيجيل دونغاي، مع تحديد موعد انطلاق التصوير رسميًا هذا الاسبوع.

مشاريع قادمة

و تشارك النجمة الكبيرة هالي بيري كمنتجة، في مشروع سينمائي جديد يطرح بعنوان The Process، ستدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة.

ووفق موقع "ديد لاين"، الفيلم، سيكون مسئول عن توزيعه في صالات العرض السينمائية، شركة التوزيع السينمائي FilmNation.

الفيلم من اختيار المخرجة "تارا مايلي" لتكون مخرجته، على أن يتم الإعلان عن طاقم عمل الفيلم وأبطاله في قادم الايام.

تحول الدفة في هوليوود

يأتي ذلك في الوقت الذي تنبأ به المنتج "اي بينت والش"، بأن اليابان وكوريا الجنوبية، اصبحتا ابرز الوجهات التي يقصدها صناع السينما في هوليوود، لتصوير الاعمال السينمائية بدول اجنبية.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، المنتج الذي سبق وأن انتج افلام مثل Mortal Kombat و Meg 2: The Trench، يرى في الدولتين وجهات واعدة لتصوير الافلام السينمائية العملاقة، بخلاف وجهات أخرى مثل استراليا كانت في السابق أبرز الوجهات عند اختيار مواقع تصوير.