الإعلان التشويقي الأول لـ Madame Web يثير جدلًا واسعًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 10:29 صباحاً - اثار الاعلان الترويجي الأول لفيلم Madame Web جدلًا واسعًا بين عشاق أفلام مارفل حول العالم، بسبب ضعف المؤثرات وغياب الشخصيات المؤثرة.

وفيلم Madame Web هو فيلم عن مجموعة شخصيات نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، وكانت الانتقادات حول غياب شخصية الرجل العنكبوت عن العمل الجديد.

وسيضم الفيلم في بطولته حسب "ديلي ميل"، مجموعة من نجمات السينما في هوليوود وهم داكوتا جونسون، وسيدني سيويني وتنتجه شركة سوني.

تفاصيل عن الفيلم

و "Madame Webهو فيلم سينمائي جديد مستوحى من عالم الرجل العنكبوت "سبايدرمان" في القصص المصورة. يقدم الفيلم شخصية نسائية تتمتع بقدرات الرجل العنكبوت، وتؤديها النجمة داكوتا جونسون.

وتدور أحداث الفيلم في أوائل القرن الحادي والعشرين، في تزامن مع أحداث أفلام الرجل العنكبوت السابقة التي قام ببطولتها توبي ماجواير، الذي كان أول من جسد شخصية الرجل العنكبوت في العصر الحديث.

وسيتم دمج الفيلم ضمن عالم مارفل السينمائي، مع التركيز على تعدد الأكوان، كما هو الحال في أفلام مارفل السابقة.