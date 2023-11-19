انطلاق تصوير الحلقات المتبقية للموسم الختامي من Yellowstone بهذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر من شركة باراماونت عن أن الربيع القادم سيكون موعدًا لتصوير مشاهد الحلقات المتبقية من الموسم الختامي من مسلسل Yellowstone الناجح.

ووفق ديد لاين، كانت قد طرحت مجموعة حلقات مثلت منتصف الموسم الخامس الختامي من المسلسل الشهير، الذي تستوحى أحداثه من من الغرب الأمريكي.

حملة إعادة عرض

حققت حملة إعادة عرض مواسم مسلسل "يلو ستون" نجاحا غير متوقع، بعد طرح شبكة باراماونت المسلسل للعرض عبر التليفزيون الوطني في الولايات المتحدة.

وتقول ديلي ميل، أن المسلسل، شهد نسبة مشاهدات بلغت 22 مليون مشاهدة منذ بداية بث حلقاته على شبكة CBS التليفزيونية الوطنية.

تعديلات على الحلقات

وتم إجراء تعديلات كبيرة على محتوى مواسم مسلسل Yellowstone بعد قرار عرضه عبر البث الوطني الأمريكي على واحدة من أضخم القنوات التليفزيونية من حيث عدد المشاهدين.

ووفقًا لما ذُكر في مقال بجريدة ديلي ميل، كان مسلسل Yellowstone في البداية حصريًا للمشتركين في قنوات باراماونت المشفرة في التليفزيون الأمريكي، ولكن الشركة المنتجة للمسلسل اتخذت قرارًا بالسماح بعرضه على القنوات الوطنية، وتحديدًا على قناة CBS.

هذا الإجراء استدعى إجراء تعديلات على محتوى المسلسل، بما في ذلك حذف العديد من المشاهد الإباحية الخارجة التي لا تتناسب مع جمهور أوسع من المشاهدين.

نهاية دموية

وفيما يتعلق بنهاية الموسم الخامس والنهائي من مسلسل Yellowstone، تحدث الممثل ويز بينتلي في مقابلة صحفية حديثة حول الاحتمالات المتعلقة بنهاية العمل الدرامي. وفي هذا السياق، أشار ويز إلى أن الموسم الخامس سيكون الحاسم بالنسبة للقصة، والتي استمرت بنجاح على مدى خمسة مواسم حتى الآن، بقيادة الممثل كيفن كوستنر.