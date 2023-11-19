تعرف على تفاصيل مسلسل "عتبات البهجة "

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق عمل مسلسل "عتبات البهجة" تحضيرات العمل ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وتجمع جلسات عمل مكثفة بين الفنان الكبير يحيى الفخراني والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة للانتهاء من تحضيرات العمل وتحديد الأبطال المشاركين في المسلسل.

تفاصيل اللمسات الأخيرة من مسلسل "عتبات البهجة"

وينتظر المخرج مجدي أبو عميرة انتهاء الكاتب والسيناريست مدحت العدل من كتابة حلقات المسلسل لبدء معاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لانطلاق التصوير ومن المقرر أن يكون خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.

تفاصيل دور يحيي الفخراني في مسلسل “عتبات البهجة ”

و يجسد النجم يحيى الفخراني في مسلسل “عتبات البهجة” شخص تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني مكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، ومن المقرر تحديد موعد نهائي للتصوير خلال أيام.

ويعود النجم يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني من جديد بعد فترة غياب طويلة دامت لعامين، بعد آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021.

والمسلسل الجديد للفنان الكبير يحمل اسم "عتبات البهجة"، وهو مأخوذ من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.