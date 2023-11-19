تحديد الشبكة المسئولة عن بث مراسم توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - حددت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جولدن جلوب، شبكة البث التي ستحصل على حقوق بث مراسم توزيع الجوائز بدورة الجولدن جلوب رقم 81 لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع ديد لاين، عقدت جولدن جلوب صفقة مع شبكة تليفزيونات cbs، لتكون هي الشبكة الرسمية لبث فعاليات حفل توزيع الجوائز القادم، الذي ينطلق في يناير المقبل.

مواعيد جوائز 2024 بهوليوود

تم الكشف مواعيد حفلات جوائز السينما والموسيقى بعد سلسلة التأجيلات المتلاحقة في هوليوود، والتي ستكون جميعها في عام 2024.

ووفق ما ذكر موقع ديد لاين، فيما يلي قائمة تواريخ حفلات الجوائز الأبرز لهذا العام، وبداية من ديسمبر سيكون موعد إعلان ترشيحات الجولدن جلوب.

وفي يناير من عام 2024، تقام جوائز جولدن جلوب في السابع من يناير، وجوائز ايمي في يوم 15 يناير، ثم الإعلان عن ترشيحات الأوسكار في يوم 23 يناير.

في الرابع من فبراير تقام جوائز جرامي، ثم في العاشر من مارس تقام حفل جوائز الأوسكار الـ 96.

تفاصيل الجوائز

وتحدد رسميًا موعد عرض حفل جوائز ايمي المؤجلة بسبب اضرابات هوليوود، على ان تكون بتاريخ 15 يناير القادم من عام 2024.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الحفل شهد تعديلا على عدد الجوائز المخصصة للكتاب، حسب ما كشفت عنه قائمة الترشيحات.

وكانت قد تأجلت جوائز إيمي للتليفزيون هذا العام التي كان مقررًا اقامتها في سبتمبر الماضي، بسبب ما عاشته هوليوود من حالة إضرابات.