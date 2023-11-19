نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي تنضم لفريق "كوبرا" مع محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة منة فضالي، على المشاركة في مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام، للمشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

وتستعد لتصوير مشاهدها خلال شهر ديسمبر المقبل، وبعد الانتهاء من تقديمها العرض المسرحي الكوميدي "صوابع زينب" التي تشارك فيه بجانب نخبة من الفنانين.

تفاصيل مسلسل كوبرا

والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، ولم يتم الكشف حتى الآن عن باقي طاقم العمل لـ مسلسل كوبرا لـ محمد إمام.

وكانت آخر أعمال محمد إمام الرمضانية كانت مسلسل النمر، والذي عرض في عام 2021، حيث شاركة في بطولته عدد من نجوم الفن ومنهم: هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد أنور، ولاء الشريف وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

تفاصيل عرض فيلم "في القلب"

من ناحية أخرى تنتظر منة فضالي عرض فيلم "في القلب" التي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، لذلك تعيش حالة من النشاط الفني بأحدث اعمالها السينمائية والدرامية وكذلك المسرحية.

وتشارك في بطولته مع خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.