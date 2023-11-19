نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم خاص لماثيو بيري في جوائز إيمي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من نجوم مسلسل فريندز، عن أنه خلال مراسم توزيع جوائز حفل الإيمي عام 2024 القادم، سيقوم الخماسي كورتني كوكس وديفيد شومر ومات لوبلانك ولارا كوندور، وجينفر أنستون بتقديم تكريم خاص لصديقهم النجم الراحل ماثيو بيري.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، نجوم مسلسل فريندز يحضورن لتقديم فقرة خاصة كتأبين في حفل الجوائز المخصصة للتليفزيون في الولايات المتحدة، وتقام في يناير مطلع عام 2024 المقبل.

جوائز إيمي 2024

تحدد رسميًا موعد عرض حفل جوائز ايمي المؤجلة بسبب اضرابات هوليوود، على ان تكون بتاريخ 15 يناير القادم من عام 2024.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الحفل شهد تعديلا على عدد الجوائز المخصصة للكتاب، حسب ما كشفت عنه قائمة الترشيحات.

وكانت قد تأجلت جوائز إيمي للتليفزيون هذا العام التي كان مقررًا إقامتها في سبتمبر الماضي، بسبب ما عاشته هوليوود من حالة اضرابات.

الجرامي

تم الإعلان رسميًا عن ترشيحات الدورة المرتقبة من جوائز الجرامي، والتي يفتتح بها موسم جوائز عام 2024 المقبل.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الحفل المنتظر شهد ترشيحات لفنانين كبار في ليلة جوائز الموسيقى الأبرز خلال العام، وشمل ذلك SZA، وتايلور سويفت ومايلي سايرس، وبيلي ايليش، وأوليفيا رودريجو.

في حين تغبت اسماء بارزة عن الترشيحات مغني الكانتري الشهير Morgan Wallen، الذي تصدر قوائم مجلة "بيلبورد".

تأجيل WGA

على الرغم من نهايتها، سيبقى صدى أزمة إضراب الكتاب والممثلين في هوليوود، مؤثرًا على موسم الجوائز المرتقب في مجال صناعة السينما والتليفزيون.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن أحدث حفلات الجوائز التي تأكد تأجيلها بسبب أزمة الاضرابات، جوائز نقابة كتاب السينما في هوليوود wga.

وذكر الموقع أن حفل هذا الموسم، تحدد انطلاقه بعد حفل جوائز الأوسكار، بعد أن كان يتم تنظيمه في نهاية العام.