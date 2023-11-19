لهذا السبب.. منى زكي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة منى زكي، محرك البحث "جوجل "في الساعات الماضية، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الذي يتزامن مع عيد زوجها الفنان أحمد حلمي وتعاونوا في عدة أعمال سينمائية منها فيلم:" سهر الليالي، عمر 2000، ليه خلتني أحبك "، وشاركها ضيف شرف في مسلسل " السندريلا ".

قصة حب منى زكي وأحمد حلمي



وتحدث أحمد حملي عن قصة حبه بزوجته منى زكي، حيث قال في إحدى لقاءاته التليفزيونية: "إحنا قصتنا قصة مجنونة بكل تفاصيلها، دايما الناس لما بتغير في بعض مابيكملوش، بينفجروا، بس اكتشفت أن لما غيرنا في بعض التغيير طلع صحي، فيه مراحل كتير أوي في حياتي هي السبب فيها، مراحل على المستوى الإنساني والمهني والفني ليها يد كبيرة جدا فيها، وحقيقي زي ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه المفروض، فهي عندها كمية من الصدق بهتت عليا في وسط عالم مطلوب إنك على الأقل مش هقول كذاب لكن على الأقل مجامل، بتقول الحقيقة كما يجب بلطف".

واختتم حديثه واصفا منى زكي ببلورة حياته، حيث قال: "هي سند حقيقي في حاجات كتير جدا، هي تمثل البلورة اللي أنا عايش فيها وبشوف نفسي من خلالها".



ما هي آخر أعمال منى زكي؟

يذكر أن شاركت منى زكي في رمضان الماضي بمسلسل " تحت الوصاية " الذي حقق نجاح كبير وشاركها العمل دياب، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، على الطيب، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل تحت الوصاية تدور قصته في إطار اجتماعي حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجُها "عادل" الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان "الصيد" والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال.

