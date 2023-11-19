نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنوب دوج يعلن توقفه عن هذه العادة في منشوراته القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مغني الراب الشهير سنوب دوج عن أنه سيتوقف عن واحدة من العادات التي كانت تسبب استياء لمتابعيه من انحاء العالم عند قيامه بها في السابق.

ووفق ديد لاين، قال سنوب دوج في حوار جديد أنه سيتغلى عن عادة التدخين خلال ظهوره في أي بث عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وأكد سنوب، أنه منشوراته القادمة على منصات التواصل ستخلو من هذه إعادة احترامًا لمتابعيه حول العالم.

جديد اخبار الموسيقى في هوليوود

وكشفت مصادر قريبة من الفنانة العالمية أديل عن إطلاقها رسميًا لشركتها الجديدة، التي تشكل بداية رحلتها في عالم الأعمال بعيدًا عن صناعة الموسيقى.

وفقًا لتقارير من ديلي ميل، كانت أديل قد ألمحت سابقًا إلى نيتها في اتخاذ هذه الخطوة، انسجمًا مع العديد من نجوم هوليوود البارزين الذين انطلقوا في مشاريع اقتصادية مستقلة عن مجال الفن.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الشركة الجديدة ستحمل اسم "ذا شيلبورن كولكتيف ليميتد". وبالفعل، أعلنت النجمة الكبيرة أديل عن استعدادها لخوض تجربة ريادة الأعمال، مع إطلاق علامتها التجارية الخاصة في مجال الموضة.

ووفقًا لتقارير ديلي ميل، تخطط المغنية البريطانية لإطلاق علامة تجارية تشمل مستحضرات تجميل، مجوهرات، وملابس فاخرة. هذه الخطوة تأتي كتوسعة لنشاطاتها خارج ميدان الفن المعروف لديها.

تجديد التعاون في لاس فيجاس

وفي سياق آخر، قررت أديل تجديد عقدها لإحياء المزيد من الحفلات الخاصة في مدينة لاس فيجاس، بعد نجاح حفلاتها السابقة والإقبال الكبير من الجماهير.

ووفقًا لتقرير ديلي ميل، اتخذت أديل قرارًا بتجديد عقدها مع الفندق الذي يستضيف حفلاتها في فيجاس لموسم جديد، الذي من المقرر أن ينطلق بعد انتهاء فترة الاحتفالات بموسم الكريسماس.

وأعلنت أديل عن هذا القرار من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي على منصة أنستجرام، حيث قدمت الشكر لمتابعيها وللجمهور الذي أظهر دعمه وحضوره القوي في حفلاتها السابقة بلاس فيجاس.