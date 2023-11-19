نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ثقافة الغربية تستكمل الاحتفال بعيد الطفولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات والأنشطة داخل المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، وذلك في إطار احتفالاتها بعيد الطفولة.

ندوة تثقيفية عن سبل الإعداد الجيد للأطفال ليكونوا أجيالًا صالحين لأنفسهم ولوطنهم

يناقش بيت ثقافة زفتى خلال محاضرة تثقيفية بعنوان "الطفل رجل المستقبل" سبل الإعداد الجيد للأطفال ليكونوا أجيالا صالحين لأنفسهم ولوطنهم، فيما سيتحدث أحمد سليمان مدير البيت عن الدور الهام للثقافة في تنشئة الأطفال وغرس القيم المجتمعية الصحيحة في نفوسهم.

ندوة توعوية لأولياء الأمور

كما تقيم مكتبة سمنود الثقافية ندوة تحت عنوان "أولادنا مستقبل بلدنا"، هذه الندوة توعوية لأولياء الأمور، وذلك للحديث حول كيفية إعداد الطفل لمواجهة تحديات المستقبل، كما وتناقش الندوة عددا من المحاور، من بينها: تنشئة الطفل على ثقافة التسامح، وطرق التغذية السليمة للطفل، وأهمية البعد عن طرح المشكلات الأسرية أمام الأطفال لما له من مردود سيئ على صحتهم النفسية.

احتفالات ثقافة كفر الزيات بعيد الطفولة

هذا وضمن أنشطة وفعاليات ثقافة الغربية للاحتفال بعيد الطفولة والمقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، تختتم الاحتفالات بإقامة يوم ثقافي وفني لأطفال المدارس داخل بيت ثقافة كفر الزيات، يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، يتضمن عددًا من الفقرات، منها: ندوة بعنوان "الأطفال هم المستقبل المشرق"، يلقيها الشيخ محمد هاشم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، ويعقبها إقامة ورشة فنية ومسابقات ثقافية ومسرح للعرائس المتحركة، فيما يستضيف مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى يوم الخميس 23 نوفمبر حفلا فنيا لفرقة كورال الأطفال، يسبقه عدد من الفقرات المخصصة لاكتشاف المواهب الصغيرة.